Les Tchérattes en guise de gâteau d’anniversaire

Marche à pied, gymnastique douce ou encore excursions rythment la vie des membres du GSEE tout au long de l’année. La société est de taille modeste mais Jean-Maurice Maître n’envie toutefois pas les clubs jurassiens de plus grande envergure. « Être dans un petit groupe c’est très familial et puis je pense que les soucis d’un grand groupe sont aussi plus conséquents », relève le président du GSEE qui se réjouit d’avoir vécu ce demi-siècle de passion sportive sur les hauts du Clos du Doubs. /nmy