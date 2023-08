Les trésors de nos musées (8/10)

L’Expo Electro se trouve dans un des bâtiments de la Société des Forces Electrique de la Goule. Elle comporte plus de 500 objets fascinants. On y trouve, par exemple, une dynamo de 1896 réalisée par le Suisse René Thury, des machines de l’Américain Thomas Edison ou encore un électroaimant des années 1830 du Français Hippolyte Pixii. Une plongée dans le 19e et 20e siècle proposée depuis 2018, mais même si l’exposition s’est agrandie depuis, l’intérêt de la population reste modeste. « L’électricité fascine mais elle inquiète également. Souvent, l’électricité entre en collision avec l’écologie. Elle n’a pas toujours bonne presse et on le ressent dans la frilosité des visiteurs à venir découvrir l’exposition », estime Georges Cattin, conservateur et concepteur de l’Expo Electro à Saint-Imier.