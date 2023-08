La Semaine du cheval, nouvelle génération

Deux paires d’yeux apportent un regard neuf sur la Semaine du cheval. La manifestation qui devance traditionnellement le Marché-Concours se tient de samedi à jeudi dans les Franches-Montagnes. Cette édition 2023 marque un renouveau puisque le comité d’organisation est présidé depuis le début de l’année par Noémie Zahnd et Catherine Hubert. Elles ont succédé à Edgar Sauser qui a démissionné après 20 ans à la tête de la manifestation. « Le passage de témoin s’est très bien passé, assure Noémie Zahnd. Nous avons décidé de scinder en deux la présidence car toute seule, cela ne m’aurait pas plu. Nous nous partageons les tâches avec Catherine Hubert, notre entente est excellente et le fait qu’elle parle parfaitement allemand est un réel atout », explique la nouvelle co-présidente de la Semaine du cheval.





Une nouveauté est au menu de la Semaine du cheval

Les réjouissances démarrent par les concours de poulains du Syndicat chevalin des Franches-Montagnes dès ce samedi matin avant de reprendre lundi et de se poursuivre jusqu’à mardi. Et en plus de la soirée des éleveurs, de l’avant-première du quadrille du Marché-Concours ou encore de la soirée grillades animée par Vincent Vallat, le programme de la Semaine du cheval prévoit une nouveauté : une vente aux enchères de poulains et de jeunes chevaux nés entre 2021 et 2023 se tiendra jeudi soir. « C’est une vitrine pour les 18 équidés inscrits qui proviennent de tout le Jura historique. Elle a aussi pour but de mettre en relation les éleveurs et les acheteurs », loue Noémie Zahnd. La vente se réalisera sur place mais aussi en ligne. « Ce dispositif peut permettre d’augmenter le nombre d’acheteurs potentiels. Les habitants d’autres cantons ou d’autres pays pourront participer à la soirée », appuie la citoyenne de Courtelary et originaire de La Ferrière. /nmy