Une passion pour le patrimoine militaire régional

« Le patrimoine militaire du Jura et du Jura bernois durant la seconde Guerre mondiale », c'est ce qui passionne Evan Kaenzig, 19 ans et habitant de Crémines. Celui qui étudie désormais à la Haute école pédagogique à Delémont profite des vacances estivales pour se replonger dans son travail de maturité qui lui a valu la note maximale et les félicitations du jury il y a plus d'une année. « Depuis tout petit, je m’intéresse aux samouraïs, aux châteaux, aux chevaliers. Lors des vacances familiales, on est allé visiter les plages du Débarquement en Normandie », raconte l'ancien étudiant du collège Thurmann à Porrentruy et du Gymnase français de Bienne lorsqu’on lui demande d’où lui vient cette passion pour cette période historique. « On ne s’en rend pas compte, mais il y en a presque partout. De nombreuses personnes passent à côté chaque jour et ne le savent pas », explique Evan Kaenzig au sujet des traces de cette période. Il cite notamment, près de Crémines, « une place de pique-nique où on voit vraiment encore le chemin tracé par les militaires pour aller à ce bunker. Ça m’a touché ».