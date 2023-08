Les jeunes de la région ont reçu le message du Pape aux JMJ

C'est le plus grand évènement catholique mondial : un million et demi de pèlerins ont assisté dimanche matin à la messe de clôture des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) présidée par le Pape François. Les JMJ se sont tenues à Lisbonne depuis mardi dernier. La messe de clôture, point d'orgue de ce rassemblement, a été diffusée sur des écrans géants en présence de 10'000 prêtres, 700 évêques, 30 cardinaux et quelques dizaines de régionaux partis notamment avec Jura pastoral. Parmi eux, Christophe Wermeille, théologien en pastorale. « La messe de ce matin, ça a été un moment fort », explique-t-il, mettant notamment en avant « des paroles très fortes du pape adressées aux jeunes ». Avant cela, le réveil a été original : « A 7h, un concert-surprise a mélangé différents styles de musique, c’est un père qui a mixé de la techno et des musiques religieuses notamment », raconte le Jurassien. « Je retiens surtout qu’il ne faut pas avoir peur, avancer tous ensemble, c’est quelque chose qu’on voit à ces JMJ : s’entraider et se rencontrer et aller de l’avant tous ensemble sans avoir peur », raconte Elisa, habitante de Porrentruy âgée de 17 ans et présente à Lisbonne, après la messe du Pape François. Les prochaines Journées mondiale de la jeunesse se tiendront à Séoul en 2027. /mmi