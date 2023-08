Festi'Lab a accueilli plus de 600 spectateurs samedi soir à Corcelles. Une fréquentation juste en dessous de l’objectif fixé par les organisateurs du festival. Et l’explication est certainement à trouver du côté de la météo, selon le président du comité d’organisation Gaétan Lab. Six groupes de l’Arc jurassien et du canton de Berne se sont produits lors de cette 3e édition. Le festival reviendra-t-il dans deux ans ? « Probablement », se laisse tenter Gaétan Lab. /mmi