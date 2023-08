Quelque 80'000 visiteurs au Lakelive festival

Le Lakelive festival a attiré quelque 80'000 visiteurs en neuf jours. « On est vraiment très très content », assure Lukas Hohl, co-organisateur, même si l’objectif fixé était de 85'000 visiteurs, comme en 2022. Cette 4e édition qui s’est terminée samedi soir sur les bords du lac de Bienne a notamment été marquée par des conditions météo difficiles. « Il a fallu prendre des décisions rapides et importantes à plusieurs reprises », affirme Lukas Hohl, évoquant la sécurité comme une priorité. Dans le cadre du festival, 40 concerts ainsi que 50 activités sportives et 45 événements culturels ont été proposés. Aucun incident n'a été signalé.