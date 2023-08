C’est l’heure de la deuxième tranche d’impôt

Attention, c’est le retour des impôts ! L’Intendance des impôts du canton de Berne (ICI) s’affaire à envoyer plus de 570'000 factures. Il s’agit de la deuxième tranche d’impôts cantonaux et communaux de l’année, qui représente un montant total de plus de 2,3 milliards de francs. L’ICI indique que les contribuables ont jusqu’au 19 septembre pour régler leur dû. Les montants restant dus après cette date seront soumis à un intérêt moratoire de 3 %. /comm-tbu