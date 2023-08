Gros projet immobilier pour Werksiedlung à Renan

Le projet est divisé à 4 millions de francs, mais il peine à avancer. Il est victime de la hausse des taux hypothécaires et de l’inflation. La direction de la fondation a fait appel à une entreprise spécialisée pour trouver les fonds nécessaires à la réalisation du nouveau bâtiment. Si tout se déroule comme prévu, le premier coup de pioche pourrait être donné en 2025 et les travaux s’achever 12 à 14 mois plus tard.