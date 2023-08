Incendie à Moutier : une maison détruite

Un violent incendie a secoué lundi soir le quartier de Sous-Chaux à Moutier. Il était environ 23h quand le voisin d'une maison d'habitation a constaté une étrange lueur. « J’ai cru que quelqu’un brûlait du carton dans la cheminée de jardin. En m’approchant, j’ai remarqué que toute la maison était en feu. Les vitres explosaient sous l'effet de la chaleur », décrit-il. Plusieurs habitants du quartier sont sortis dans la rue. Ils ont pu localiser à l'extérieur le propriétaire de la maison, qui se tenait accroupi devant le brasier. Personne ne se trouvait dans les locaux, a confirmé mardi la police cantonale bernoise. Aucun blessé n'est à déplorer.

Les vingt-deux collaborateurs du Centre de Renfort d’Intervention et de Secours de Moutier (CRISM) sont parvenus à contrôler et éteindre le feu, mais le bâtiment a complètement brûlé. Le Care Team du canton de Berne est intervenu en soutien pour les personnes concernées. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes exactes de l'incendie. /comm-jhb-oza