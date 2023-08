Retour du « Jardin d’été » à Reconvilier

A Reconvilier, le jardin de la Cure de Bel-Air aura des allures de festival, les jeudis et vendredis soirs et les samedi en journée, du 17 au 26 août. Le Jardin d'été revient pour la deuxième édition. Cette année, la musique aura une place de choix avec plusieurs concerts, dont Christophe Meyer, Simon Willemin, The Flying Donuts et d’autres artistes. Un marché artisanal attendra les visiteurs, avec des produits de la région, mais aussi plusieurs stands de nourriture. « Le concept a eu un tel succès l’année dernière que nous avons dû engager d’avantage de food-trucks pour cette année », se réjouit Reto Gmünder, pasteur et co-organisateur de l’événement.