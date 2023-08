46 finalistes, 9 mois de préparation et une soirée en jolis robes et costumes

La Miss et le Mister Suisse Francophone 2023 sont…Biennois. Le concours de beauté s’est achevé le mois passé. Les ambassadeurs de la francophonie en Suisse et à l’étranger sont Vandana Vaucher et Elson Bytyqi.

Vandana Vaucher a 22 ans. Cette Suissesse d’origine indienne travaille actuellement en tant que recruteuse en ressources humaines. Depuis son élection, elle jongle entre son nouveau titre et son poste à temps plein. « Au premier abord, en tant que candidate, quand on voit tout ce qu’il y a autour de la Miss et du Mister, on se dit que c’est facile, que tout nous est donné mais il ne faut pas oublier qu’il faut travailler pour, qu’il faut être investi et qu’il faut donner le meilleur de soi. C’est à nous d’évoluer et de montrer qui on est vraiment. ».