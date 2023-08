Le Jobcafé : nouvel outil efficace pour Multimondo

Inégalité des besoins

Parmi les participants au programme, on remarque que 68 % sont des femmes, et 74 % parlent français contre 26 % de germanophones. La présence élevée de francophones peut s’expliquer, historiquement, par la collaboration entre Multimondo et la communauté africaine. Toutefois, cette différence marquée dans les deux catégories est principalement due à une inégalité dans les difficultés rencontrées lors de la recherche d’emploi, notamment pour les femmes.