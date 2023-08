Les trésors de nos musées (10/10)

C'est la fin de notre tour des trésors des musées de la région. Durant tout l'été, nous vous avons proposé de découvrir différentes institutions du Jura bernois et de l'agglomération biennoise au travers d'une pièce emblématique.

Pour terminer cette série, nous allons ce jeudi au Musée de St-Imier. L’institution a vu le jour officiellement au début du 20e siècle et occupe ses locaux actuels depuis 1996. Elle présente de nombreuses expositions au contenu très diversifié. On y retrouve des éléments de l’histoire imérienne et régionale, un espace dédié aux troupes jurassiennes ou encore une collection d’animaux empaillés. Ces dernières pièces ont été acquises il y a plus de cent ans. La conservatrice du musée, Coraline Gajo, reconnaît que cette variété est l’un des points forts du lieu. Et les responsables ne comptent pas s’arrêter puisque l’an prochain une exposition permanente des beaux-arts mettant en lumière des œuvres régionales devrait voir le jour.