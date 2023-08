Nouvelle promenade publique au centre de Mâche à Bienne

La ville de Bienne prévoit d’aménager une promenade publique accueillante s’étalant sur 500 mètres entre la rue des Moulins et le chemin Gottfried-Ischer. Une zone verdoyante dédiée à la rencontre, avec des arbres, des places de jeux, un terrain de streetball et des engins de musculation.





Flâner et se rencontrer

Le but sera de transformer la cour arrière en espace convivial et accueillant, où il fera bon flâner. L’espace sera composé d’un chemin piéton et d’une piste cyclable. Cette promenade sera aussi un nouvel itinéraire de choix pour les enfants qui se rendent à l’école et comme axe de mobilité douce. « Cet espace est imaginé pour devenir un centre dédié à la convivialité et créer une vie sociale », explique Lena Frank, directrice des travaux publics, de l’énergie et de l’environnement de la ville de Bienne.