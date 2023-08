C'est l'installation de lavage de sols pollués dotée de la technique de traitement la plus moderne d'Europe. Et elle se trouve à Péry, plus particulièrement dans la zone industrielle de Rondchâtel. Le bâtiment flambant neuf est impossible à manquer lorsque l’on circule sur l’autoroute A16. Ce complexe accueille désormais VITO Recycling, fruit d’une collaboration entre le cimentier Vigier et l’entreprise zurichoise Toggenburger.

Dans ce lieu seront traités les déchets de construction minéraux contaminés dans le but de les valoriser au maximum. « 98% sera recyclé sous forme de gravier, sable et de matériaux pour la cimenterie », explique Olivier Barbery, président du conseil d’administration de VITO Recycling et directeur de Vigier. Lui-même ne s’en cache pas : cette nouvelle installation servira les intérêts du cimentier de Péry. « Si on prend les produits qui vont sortir de l’usine, cela correspond à une gravière de taille moyenne-supérieure », détaille le dirigeant. Au total, 200'000 tonnes pourront être recyclées chaque année dans cette usine.