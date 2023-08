C’est parti pour le 118e Marché-Concours !

Qui dit deuxième week-end d’août, dit Marché-Concours. La fête du cheval franches-montagnes démarre ce vendredi à Saignelégier. Elle se tiendra jusqu’à dimanche dans le chef-lieu taignon. Le canton du Valais est l’hôte d’honneur de cette 118e édition qui marque les débuts de Vincent Wermeille en tant que président de la manifestation. Les réjouissances débuteront par les courses nocturnes ce vendredi soir dès 18h sur l’esplanade de la Halle-Cantine. Ensuite, les expositions de chevaux, les courses campagnardes et de chars romains, les quadrilles ou encore la grande parade de 400 équidés rythmeront le week-end. A noter la présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider dimanche lors du banquet officiel. La Jurassienne a remplacé Viola Amherd qui a dû renoncer à sa venue dans les Franches-Montagnes à cause d’une chute et d’une blessure au coude lors d’une randonnée le mois dernier.