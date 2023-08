Le premier Safari Culturel biennois aura lieu cet automne à Bienne. L’idée est de découvrir la culture biennoise le temps d'un week-end avec un seul pass. Qu'il s'agisse d'assister à une répétition d'opéra au Théâtre municipal, à une visite guidée à la bibliothèque de la Ville de Bienne ou à un concert afterwork à l'Atomic Café, plus de quinze institutions culturelles présentent un programme commun du jeudi 7 au dimanche 10 septembre. Avec un billet combiné, les visiteurs peuvent découvrir des événement variés au centre-ville et soutenir ainsi la scène culturelle locale. Les recettes des billets sont réparties équitablement entre toutes les insti[1]tutions culturelles et tous les projets participants. Infos sur safariculturel.ch /comm-jse