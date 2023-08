Tramelan devrait ouvrir un hébergement d’urgence

La commune de Tramelan pourrait accueillir de nouveaux requérants d'asile cet automne. Un maximum de 80 places d’urgence seront mises à disposition en octobre dans l’abri de la protection civile, indiquent ce vendredi les autorités bernoises. Les logements seront occupés par des personnes seules afin de créer des réserves de places en surface pour les familles. La commune de Tramelan a précisé vendredi exiger que deux membres de la Croix-Rouge soient présents sur place en permanence. Les discussions entre commune et canton sont encore en cours pour affiner les modalités de ces hébergements d’urgence. Trois autres communes bernoises sont concernées : Berthoud, Berne et Köniz.





Mise à disposition de places obligatoire

Outre ces hébergements d’urgence, la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration confie la création de 1'200 places d’hébergements supplémentaires aux préfectures, au prorata de leur population et compte tenu des places déjà disponibles dans chacune d’entre elles. Dans chaque autre arrondissement, entre 50 et 300 places doivent être créées. Le Jura bernois, Emmental et Frutigen sont exemptés de cette obligation.

Le canton a appelé la population à signaler les lieux d'hébergement possibles. Ces bâtiments doivent avoir une capacité d'au moins 80 personnes, être disponibles à court terme sans grands travaux de transformation. /ATS-jad