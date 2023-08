Le ciné en tournée dans le Jura bernois

Créer une offre culturelle innovante, conviviale et surtout tout public, c’est l’objectif du Ciné Plein Air Itinérant. Porté par le Centre Animation Jeunesse de Péry-La Heutte et environs, l’événement se décline en huit projections, chaque soir dans un lieu différent. Les films de la saga de Harry Potter seront ainsi projetés successivement dans toutes les communes membres du centre de Cortébert à Orvin, en passant par Romont et Evilard. Habitué à proposer des cinés en plein air, le CAJ avait déjà opté pour l’itinérance l’an passé, avec succès. Il garde donc son concept et invite le public à venir équipé : chacun est prié de venir aux projections avec sa chaise et son verre. La demande peut faire sourire mais elle permet d’alléger considérablement l’aspect logistique, explique Marjorie Oppliger, responsable du CAJ de Péry-La Heutte et environs.