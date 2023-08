Une traversée modifiée et très sécurisée

Les nageurs prendront le départ à 14h pour la petite distance, puis à 16 heures pour les 2 km. Les inscriptions sont encore possibles sur place. Mais le nombre maximal est fixé à 600 personnes pour des questions de sécurité. Et justement, la sécurité est le point le plus important aux yeux des organisateurs. Cela passe par le contrôle des bateaux et autres paddles. Kurt Affolter explique qu’il n’y a pas besoin d’interrompre le trafic, car l’association s’est coordonnée avec la Société de navigation du lac de Bienne et profite de lancer la traversée pendant les creux entre les passages des bateaux.