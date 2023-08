Le Valais offre un mouton à Elisabeth Baume-Schneider

Le canton du Valais a eu une « petite » attention pour Elisabeth Baume-Schneider. L’hôte d’honneur du 118e Marché-Concours a offert un mouton nez-noir à la conseillère fédérale jurassienne dimanche lors du banquet officiel à Saignelégier. La Franc-Montagnarde a reçu l’animal prénommée Petite Arvine des mains du président du Conseil d’Etat valaisan Christophe Darbellay. « Je me réjouis de la joindre à mon tout petit troupeau de moutons nez-noir. Si elle donne naissance à une femelle on l’appellera Petite Damassine puisque on va essayer de la faire porter », sourit Elisabeth Baume-Schneider.