Un livre illustré pour une rentrée en sécurité

L’histoire raconte les aventures de Lia, Luca et du perroquet Pep qui vivent des expériences en lien avec la circulation routière et prodiguent ensuite des conseils aux jeunes lecteurs. L’ouvrage intitulé « Journée de cirque à l’école enfantine » se veut ludique et coloré. Il est à disposition des enseignants, des corps de police et des parents. Le petit livre peut aussi être consulté en ligne également. Par ailleurs, le BPA rappelle toutes les précautions de sécurité pour assurer une rentrée en toute quiétude sur son portail OUPPS. /nme