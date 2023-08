La Matinale fait sa rentrée avec le plein de nouveautés !

L’heure de la rentrée a sonné et notre équipe de La Matinale n’a pas chômé pendant la période estivale. Elle vous propose une tonne de nouvelles choses dès ce lundi !

La première, et pas des moindres, est le passage d’un duo à un trio. Farida (anciennement Canal 3) vient épauler Diana et Sven pour encore plus de peps de bon matin.

Autres nouveautés, un acteur culturel de la région qui sera présent dans « La culture sans confiture » chaque lundi juste après le flash de 7h30. Le mardi, notre trio laissera sa place à un collègue qui en a gros sur la patate après les infos de 8h30. La Matinale vous donnera de « Bonnes nouvelles » à 6h45 le jeudi. Et finalement, elle zoomera sur l’un des principaux articles de nos confrères du Journal du Jura le vendredi à 8h20 dans « On l’a lu dans la presse ».

D’autres surprises vous attendent encore autour des rendez-vous cultes que sont « Les spécialistes », « Dans les dossiers », « La nouveauté musicale » ou encore « Le mentaliste ». Alors, mettez votre réveil pour 5h59 et ne ratez rien de cette nouvelle Matinale ! /sbr-ddc-fga