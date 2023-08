Les Estivales musicales explorent un nouveau répertoire

Les Estivales musicales réalisent cette année leur vieux rêve de mêler performances musicales et gustatives grâce au Quatuor Psophos et la Confrérie des Loitche-Potches. Et pour continuer de tisser des liens par-dessus les frontières, les habitants de Petit-Val et les requérants d’asile du Centre de Sornetan proposeront un programme de chant folklorique sous la direction de Julian Eisinger. « C’est la volonté de la commune de créer un espace de rencontre et de métissage entre des habitants de Petit-Val et des requérants d’asile », explique Thierry Ravassard.