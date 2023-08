Rentrée presque normale à La Chaux-de-Fonds

La rentrée était un peu particulière à La Chaux-de-Fonds. Dans le secteur ouest, particulièrement touché par la tempête du 24 juillet, les collèges et abords des écoles ont subi des dégâts. Au collège de l’Ouest, une barrière a été détruite, tous les arbres ont été touchés devant être coupés ou totalement arrachés, et des vitres ont été brisées. Et pourtant, sous le soleil ce lundi matin, la situation était presque normale pour accueillir les plus de 500 élèves. Tant les parents que les enfants semblaient plutôt sereins, pour le plus grand bonheur du directeur de l’école obligatoire de La Chaux-de-Fonds pour le secteur ouest, Fabrice Demarle. « Autant les élèves que les parents montrent qu’ils sont contents d’être là », se réjouit-il. Fabrice Demarle reconnaît que ça n’a pas été facile ces trois dernières semaines, notamment pour les professeurs. « Pour les enseignants qui avaient bien préparé pendant les premières semaines des vacances, développe-t-il, de retrouver leur salle de classe ravagée par des débris de verre, par des briques qui ont volé à travers les fenêtres, c’est extrêmement compliqué ».