Changement de panneau pour les cyclistes à la rue du Collège à Bienne

Depuis mai, quelques mesures ont déjà permis de développer le réseau cyclable biennois, comme pour le quartier de l’Avenir et la rue de Fribourg. D’autres sont parfois bloquées par des oppositions, notamment à la rue de Morat ou celle de la Gare. La rue du Châtelet et la rue Alfred-Aebi sont aussi à un stade avancé de la planification. Le but à terme est de développer un réseau cyclable direct sur l’ensemble du territoire biennois. En plus des mesures touchant à l’infrastructure, un travail de sensibilisation est effectué pour rendre le vélo plus sécurisé en ville. /ehe