La Bordée de Tribord s’offre une régate pour son 70e anniversaire

Une régate inédite sur le lac de Bienne. La Bordée de Tribord met sur pied « Les 3 nuits du Joran ». Cette course s’inscrit dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire du club de voile de La Neuveville. Le départ sera donné jeudi soir au coucher du soleil, soit précisément à 20h47. L’arrivée sera jugée dimanche matin entre 8h30 et 9h30. Une quinzaine de binômes seront au départ sur un voilier monotype J/70. Ils navigueront donc durant environ 60h dans le but d’effectuer le plus grand nombre de fois une boucle qui relie La Neuveville, Bienne et Vinelz. « On a beaucoup navigué autour de bouées à la journée et on s’est rendu compte qu’il y a tout un autre aspect de la voile, l’aventure, qu’on peut vivre en mer comme, par exemple, sur le « Vendée globe » ou la « Route du Rhum » sur des parcours de plusieurs jours ou plusieurs semaines et cela ça n’existe pas trop en Suisse, il y a juste « Les 5 jours du Léman » ou le « Bol d'or » où on navigue la nuit. « Les 3 nuits du Joran », ce sera 60h non-stop pour les compétiteurs, à deux sur un bateau, en autarcie, à devoir vivre l’aventure et se bagarrer pour parcourir le plus de distance possible », explique le président du comité d’organisation Lorenz Kausche.