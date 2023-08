Le cinéma plein air de La Neuveville revient sous le signe de la convivialité

Foodtrucks, musique régionale et films en tous genres… Le cinéma open air du Ciné2520 fait son grand retour mercredi à la Neuveville pour sa 20e édition. Les films proposés se veulent variés et grand public : Le pire voisin du monde, Super Mario Bros, Alibi.com 2, Indiana Jones. De la comédie à l’aventure, il y en a pour tous les goûts. Avant chaque projection, un concert sera donné par des artistes de la région : M.O.T.H.E.R, Oxymore et le DJ Extrastunden animeront les quatre soirées.

Des foodtrucks régaleront petits et grands, et des bénévoles tiendront des stands de boissons et de glaces sur la place. La co-présidente de l’association du Cinéma de La Neuveville Marjorie Spart explique l’importance de la musique et de la nourriture dans cet événement.