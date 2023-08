Les gorges de Court vont enfin rouvrir

Les usagers de la route auront à nouveau accès aux gorges de Court dès le vendredi 18 août à 17h. Le secteur avait été entièrement bouclé le 8 mai. En cause, l’assainissement du pont des Mineurs, qui se trouve sur la route des gorges. L’infrastructure était vieille de 85 ans et devait donc faire peau neuve. Pour rappel, les gorges devaient rouvrir le 28 juillet initialement, mais des retards avaient été annoncés. Tout rentrera donc dans l'ordre dès ce vendredi, avec la suppression des déviations par Champoz et Bellelay, a confirmé mardi l'Office cantonal des Ponts et chaussées. /comm-oza