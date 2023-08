Nouvelles perturbations nocturnes sur l'A5

Le mur de soutènement, longeant l'autoroute A5 entre le tunnel de Gléresse et la gare de Douanne doit être assaini, indique l'Office fédéral des routes (OFROU) dans un communiqué. Les travaux commenceront dans la nuit de mercredi à jeudi et dureront trois semaines, jusqu'au début du mois de septembre. Ils se dérouleront tous les jours entre 20h et 5h du matin.

Pendant toute la durée du chantier, la circulation se fera en alternance. Les usagers de la route sont invités à suivre la signalisation temporaire mise en place et les instructions des agents de circulation présents sur le chantier. L'OFROU indique en outre que les travaux pourront être passablement bruyants pour les résidents.







Autre tronçon concerné

Par ailleurs, sur la même route, la chaussée est actuellement totalement fermée à la circulation la nuit entre les jonctions de La Neuveville-Est et celle du Landeron. Des travaux de revêtement y sont effectués. Les fermetures, de 22h à 5h du matin en semaine et de 20h à 5h du matin les week-ends, dureront jusqu'au 26 août. La déviation via la route cantonale est toujours en vigueur.



Les secteurs touchés font partie des travaux de la route entre La Neuveville et Bienne qui se poursuivront tout au long de cette année. /jga