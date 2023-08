Coup d’envoi pour les jardins musicaux. Le festival s’ouvre ce mercredi à 18h00 avec une cérémonie suivie d’une symphonie à la Grange aux concerts à Cernier. Des artistes solo aux grands orchestres, divers spectacles seront proposées dans tout l’Arc jurassien jusqu’au 27 août.





Le canton de Berne accueillera notamment une projection de film muet de Charlie Chaplin à St-Imier et un Requiem de Mozart à Rondchâtel et des ba(l)lades à Vauffelin et à l'Île St-Pierre. /comm-ehe-jhb