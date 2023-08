Bonnes notes pour la péréquation financière bernoise

Le système de péréquation financière et de compensation des charges doit être poursuivi dans le canton de Berne. Ses principaux mécanismes sont bien acceptés par une large majorité des communes, selon une analyse publiée jeudi.

Cette analyse externe arrive à la conclusion que le système ne nécessite actuellement ni changement majeur, ni réorganisation, indique le gouvernement bernois dans un communiqué.

Grâce à la péréquation financière directe et aux mesures en faveur des communes qui supportent des charges particulièrement lourdes, toutes les communes sont en mesure de proposer un minimum de prestations publiques, ajoute-t-il.

Selon le conseil-exécutif, seule la répartition de l'indemnité forfaitaire des charges de centre urbain justifie une intervention : le cercle des communes bénéficiaires et la somme totale de 90 millions de francs environ sont maintenus, mais les fonds vont être redistribués entre les villes de Berne, de Bienne et de Thoune. Selon des chiffres provisoires, la ville de l'Oberland recevra deux millions de francs supplémentaires, alors que la capitale et la cité horlogère percevront environ un million de moins. /ATS