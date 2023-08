Le Royal Arena reste fidèle à ses valeurs

Malgré une notoriété et une réputation grandissante dans le milieu du hip-hop, le Royal Arena doit encore faire face à des difficultés de taille. Les cachets des artistes, ainsi que les charges et les coûts de productions de grands événements ont par exemple fortement augmenté depuis la fin de la pandémie. Autre facteur, la concurrence avec les autres festivals aux programmations plus éclectiques, qui proposent de plus en plus de hip-hop, n’arrange pas les affaires des organisateurs de la manifestation.