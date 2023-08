Le canton restera actionnaire majoritaire de la BCBE

Evolution du contexte général

Le Conseil-exécutif estime aussi que cette année, le contexte a évolué pour la BCBE et pour les établissements financiers en général. Le rachat de Credit Suisse par UBS a bouleversé précipitamment la place financière helvétique et semé le doute au sein de la population. Dans ces conditions, une modification de la participation du canton dans la BCBE pourrait ne pas être comprise par la population et les quelque 50’000 actionnaires de la banque, selon les autorités bernoises.

Pour le Conseil-exécutif, « fiabilité, stabilité et prévisibilité doivent guider les activités de la banque, dans l’intérêt de sa clientèle, de ses actionnaires et de son personnel ». /comm-ehe