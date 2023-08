Soigner son animal comme un humain, c’est possible

En plus de cette conférence, Terr’animale en propose encore quatorze, réparties sur tout le week-end. Quarante exposants seront présents pour proposer leurs produits et services. Parmi eux, le tiers vient du Jura et Jura bernois. C’est moins que l’année précédente, reconnait Sandra Rohrbach. Le comité propose pourtant de nombreuses alternatives, mais qui tendent à attirer plus d’exposants venant du reste de la Suisse romande, et même de France. Les animations du week-end seront en revanche proposées par des habitants de l’Arc Jurassien et les membres du comité. /jhb