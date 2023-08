Départ de la 12ème course de la Solidarité à Prêles

La 12ème édition de la course de la Solidarité c'est ce vendredi soir. Un événement en faveur d'une cause humanitaire grâce aux sponsors et aux prix des inscriptions. Plusieurs parcours attendent les participants au départ de la halle polyvalente de Prêles. La course est ouverte à tous les âges et s’adresse aussi à ceux qui souhaitent la faire en marchant.





Solidarité

L’événement est organisé par les paroisses réformées et catholiques de la région du Plateau de Diesse et de La Neuveville et vise à récolter des fonds en faveur d’un projet humanitaire de l’Entraide Protestante. Cette année les bénéfices iront à des familles paysannes du Brésil. « Nous avons été touchés par cette cause parce qu’ici nous sommes aussi une région agricole », explique Stéphane Rouèche, président du comité d’organisation de la Course de la Solidarité.