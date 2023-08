Fête des Saisons caniculaire en vue

Tavannes se prépare à entrer en ébullition. La commune va vibrer dès vendredi soir au rythme de la 65e Fête des Saisons. Les sociétés villageoises et plus de 30 marchands ambulants animent cantines et guinguettes. Les co-présidentes de la manifestation, Morgane Hirt et Charlotte Dell'Anna sont les invitées du journal de 12h15.

Pour cette édition, c’est la Fondation Gobat pour la Paix qui a été choisie comme Hôte d’honneur. Le moment fort des festivités sera, comme de coutume, le traditionnel Corso. Composé de plus de 20 chars et 320 personnes, le cortège défilera dans les rues tavannoises sur le thème des mythes et légendes. Il fera deux passages, le samedi soir à 21h et le dimanche à 15h. Divers concerts et animations pour la jeunesse viendront également égayer ce week-end festif. La Fête des Saisons pourra profiter d'une météo radieuse et caniculaire, selon les prévisions. /nme