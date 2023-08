On se balade avec ... Natacha Mengoli

Elle fait certainement partie des randonnées les plus emblématiques du Jura bernois. La Combe-Grède, véritable joyau naturel, attire les promeneurs loin à la ronde. Cette réserve sauvage abrite une faune préservée avec des faucons pèlerins, aigles royales, marmottes et chamois. Victime d’un fort afflux de visiteurs, les autorités de Villeret, d’où part le sentier pédestre, ont dû se résoudre à fermer le parking situé à l’orée de la forêt. Désormais, les marcheurs sont priés de stationner au milieu du village, près de l’école. Une façon d’alléger le trafic dans les ruelles étroites qui mènent à la forêt et d’offrir un petit échauffement d’une dizaine de minutes pour rejoindre le départ de la randonnée, à l’orée des bois. La Combe-Grède se dévoile au fil d’un sentier qui emmène les marcheurs au cœur d’une nature sauvage, à la découverte de cette gorge flanquée d’énormes falaises. Son ascension est une aventure à elle seule, autant au niveau émotionnel que physique. Habituée mais jamais lassée, Natacha Mengoli a décidé de la dompter une nouvelle fois.