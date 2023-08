Politiques et paysans ensemble pour discuter de l’avenir de l’agriculture

Grande « déconnexion » du consommateur

L’agriculture fait face à toujours plus d’obstacles politiques. « Les réalités des paysans et des consommateurs ne sont pas toujours les mêmes, soulève Tessa Grossniklaus. Par exemple, si on se promène avec une pompe à traiter, on se fait pointer du doigt alors qu’on ne sait pas ce qu’il y a dedans, ça peut être des produits bio ». Pour y remédier, la jeune agricultrice insiste sur l’importance de présenter aux politiciens et aux citoyens les différentes techniques agraires.





Trouver un terrain d’entente

Plusieurs candidats régionaux au Conseil national ont participé à cette soirée débats, tels que l’UDC Manfred Bühler, la socialiste Maurane Riesen, la PLR Virginie Heyer ou encore le Vert Cyprien Louis. Les différentes orientations politiques ont donné lieu à des débats intéressants, se réjouit la CAJB. « C’était bien que des partis, qui ne sont pas toujours en accord avec le monde agricole, soient présents et puissent dire ce qu’ils pensent », conclut Tessa Grossniklaus. Malgré les différends, les représentants de partis ont pu s’entendre sur divers points, comme sur la diminution de la marge fixée par les grands distributeurs sur les produits primaires. /ddc