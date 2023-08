La vieille ville de Bienne comme terrain de jeu

Cela faisait quatre ans que l’événement n'avait plus été organisé à Bienne. La Fête des enfants a fait son retour en vieille ville ce samedi. Cet événement gratuit permet aux plus jeunes de découvrir de nombreuses activités proposées par des sociétés locales. Au total, une quarantaine de partenaires ont répondu à l’appel du nouveau comité.

Car l’organisation a changé de mains durant ce laps de temps. Désormais, ce sont cinq femmes, romandes, qui ont repris les rênes pour faire renaître l’événement. Parmi elles, Elise Paratte qui explique s’être lancée dans ce défi pour ne pas laisser mourir la manifestation. « Nous sommes amies dans la vie et nous partageons les mêmes valeurs. C’est ce qui nous a donné envie de travailler ensemble et de consacrer notre temps pour un projet motivant », explique-t-elle. Les cinq responsables ont d’ailleurs créé une association baptisée Fête des enfants/Kinderfest pour reprendre le flambeau et recherchent toujours de nouveaux membres.

Quant aux sociétés locales, celles déjà présentes lors des éditions précédentes ont une fois encore répondu à l’appel. « Elles étaient toutes très contentes et motivées à reprendre cette année ce qu’elles avaient déjà mis en place », affirme Elise Paratte. Le programme de cette cuvée 2023 n’a donc pas été bouleversé. Les organisatrices ont toutefois accordé une place particulière aux métiers de la santé dans le but notamment de permettre aux enfants de vaincre certaines peurs liées à ce milieu :