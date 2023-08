Les patrouilles scolaires se font rares

Les patrouilleurs scolaires permettent de protéger les tout-jeunes sur le chemin de l’école en leur facilitant la traversée de la chaussée. Un service qui demande l’engagement de plusieurs bénévoles dans chaque commune. Des bénévoles de plus en plus difficiles à trouver. À Grandval, l'offre avait été mise sur pied en 2019, à la demande de parents qui craignaient pour la sécurité de leurs enfants le long de la route cantonale. Ce service ne reprendra toutefois pas pour cette nouvelle année scolaire, faute de volontaires. Les autorités communales en appellent maintenant au bon sens des citoyens. « Nous restons un petit village, si un parent amène son enfant à l’école, je pense que nous pouvons continuer à entraider et faire traverser les petits enfants des autres familles », souhaite Esther Oester, conseillère municipale responsable de l’enseignement et de la formation.