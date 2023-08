On parlera de durabilité ce week-end à Bienne

Le festival durable biennois Biu en Vert se tiendra samedi et dimanche au Pré-Neptune au bord du lac. La manifestation vise à sensibiliser la population à l’écologie, la durabilité et le respect de l’humain sous le thème « Reduce & ReUse », réduire et réutiliser en français.

Les nouveautés pour cette quatrième édition : un bar avec notamment des sirops locaux et des vins naturels et biodynamiques. C’est aussi la première fois que l’évènement aura lieu au bord du lac et non au terrain Gurzelen, comme les autres années.

Agnès Leonetti est membre du comité d’organisation et co-fondatrice du festival. Elle nous explique ce que l’on pourra découvrir sur place : à boire et à manger, mais surtout une quarantaine de stands de projets écologiques et durables.