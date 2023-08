Une rentrée pas comme les autres au Collège des Joncs à Prêles

Une rentrée dans un nouveau bâtiment. C’est ce qu’ont vécu quelque 140 élèves du Plateau de Diesse. Ils commencent leur nouvelle année scolaire dans le Collège des Joncs, un établissement flambant neuf qui renforce la communauté scolaire du Plateau. Ce nouveau bâtiment, situé à Prêles, permet ainsi de proposer deux nouvelles classes d’école enfantine et 5 classes de la 3ème à la 6ème Harmos. De plus, une classe de musique, une salle pour les activités manuelles et créatives, une salle de psychomotricité, une salle de logopédie ou encore une école à journée continue sont à la disposition des écoliers du Plateau de Diesse.

La mise en place n’a pas été facile, le déménagement dans la nouvelle école n’a été possible qu’une semaine avant la rentrée des classes et les derniers artisans ont quitté les lieux vendredi. Tout de même, l’accueil des élèves ce lundi a été possible dans les meilleures conditions. Laura Propizio, la directrice de la communauté scolaire du Plateau de Diesse, s’en réjouit : « Chaque rentrée est spéciale, mais cette année l’est encore plus : on découvre une nouvelle école ».