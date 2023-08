Des signes « réjouissants » après le projet de transformation des fanfares

Les bonnes pratiques répertoriées

Un guide des bonnes pratiques a également été élaboré à l’attention des différentes fanfares. « On a essayé d’être le plus condensé possible. Le but est d’avoir une espèce de checklist que les sociétés peuvent suivre en cochant les cases », indique Célien Milani, membre du comité de pilotage. Le document évoque, par exemple, les erreurs de communication à éviter, les éventuelles demandes de droits, la création d’un budget ou encore l’organisation de l’accueil du public. Le guide se destine principalement aux sociétés de musique, mais Célien Milani estime qu’il peut être utile à n’importe quel organisateur de spectacle.