Il y aura de tous les styles au CCL de St-Imier

Théâtre, danse, concerts, expositions et humour. Un programme varié attend les spectateurs du centre de culture et de loisirs de St-Imier, le CCL, pour ce deuxième semestre de l’année. Patrick Domon est animateur et médiateur au CCL de St-Imier. Il nous présente quelques spectacles phares de ces prochains mois : le spectacle humoristique « Presque Phèdre » de Laura Chaignat, l’exposition « Hunt your own tracks » de Christophe Lambert et la conférence gesticulée du grand Chef Philippe Ligron notamment.