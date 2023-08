La Ferrière : oui à la rénovation de l'école

La Ferrière accepte d'allonger l'enveloppe dédiée à la rénovation et l'extension de son école primaire. Lundi soir, au terme d'une assemblée extraordinaire de plus de deux heures, les citoyens de la commune ont validé par 46 voix contre 17 et cinq abstentions un crédit complémentaire de 425'000 francs pour ce projet. Votée à bulletins secrets, cette somme très débattue viendra renforcer le crédit d'engagement de 3'187'000 francs approuvé en décembre 2021. Les travaux pourront débuter mi-octobre. /sdn-amo