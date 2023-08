Condamné pour ses actes envers son neveu et sa nièce

Ses aveux ont permi de réduire sa peine. Un homme a été condamné mardi par le Tribunal régional de Moutier pour actes d’ordre sexuel sur des enfants et possession de matériel à caractère pédopornographique. Cet ancien habitant du vallon de St-Imier comparaissait pour des gestes commis envers son neveu et sa nièce. Si la cour a bien prononcé une peine à son encontre, elle a aussi tenu compte le fait qu’il ait admis ses erreurs.

Les actes reprochés ont été qualifiés « d’ignobles ». Le quinquagénaire jugé est d’ailleurs conscient des dommages qu’il a fait subir aux enfants et à leur entourage, explique la juge. « Le prévenu avance depuis sur le chemin de l’acceptation de ce trouble, de cette maladie qu’est la pédophilie » a reconnu la magistrate. Au final, l’homme a été condamné à 22 mois de prison avec deux ans de sursis. En plus d’actes d’ordre sexuel sur des enfants, il a aussi écopé d’une peine de 110 jours-amende à 90 francs pour possession de matériel à caractère pédopornographique. Là encore, une mesure assortie d’un délai d’épreuve de deux ans. Ce Français, né et vivant en Suisse, ne sera toutefois pas expulsé du territoire mais est désormais interdit de contact à vie avec des mineurs en tant que délinquant condamné. /dst-amo