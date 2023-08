Les autorités d'Orpond rejettent la plainte contre le Royal Arena

La plainte déposée vendredi contre le Royal Arena ne fait pas mouche auprès des autorités d’Orpond. Ces dernières ont décidé de ne pas entrer en matière en raison du caractère anonyme de la démarche. Pour rappel, un groupe d’intérêt dénonce les nuisances environnementales du festival hip-hop qui s’est tenu le week-end dernier. Une affaire rendue publique par le Bieler Tagblatt (BT). Il exige qu'une demande de permis de construire soit déposée par les organisateurs.





Réponse impossible

Le groupe d'intérêt « IG Verträgliches Festival » estime que le Royal Arena nécessite un permis car il touche à l'espace réservé aux eaux, à la forêt et à une réserve naturelle. Plainte a donc été déposée auprès de la police des constructions de la commune d'Orpond. Et les autorités ont réagi dans la foulée : elles rejettent la plainte non pas sur le fond mais sur la forme. La requête étant anonyme, il ne serait pas possible d'y répondre faute d'expéditeur et d'adresse postale, ont-elles déclaré au BT.

Interrogé par nos collègues de Canal 3 alémanique, le maire d’Orpond Oliver Matti regrette d’ailleurs cette manière de procéder. Il rappelle que les autorités sont à l’écoute des préoccupations des citoyens, et qu’il serait certainement possible de traiter cette affaire autrement. Quoi qu’il en soit, le groupe d’intérêt devra sortir de l’anonymat s’il veut que sa requête soit traitée sur le fond. Le fera-t-il, ou pas ? La question est en suspens. /oza