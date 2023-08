Marcher pour les enfants atteints du cancer

Une démarche inédite voit le jour pour afficher sa solidarité envers les enfants de la région qui souffrent du cancer. Une marche nocturne aura lieu les 8 et 9 septembre prochains, entre l’hôpital pédiatrique de Bâle et le sommet du Raimeux. Les participants – une soixantaine est attendue – parcourront ainsi 50 kilomètres pour 2'000 mètres de dénivelé.

Cet événement baptisé « Quels parcours ! » est organisé par des familles concernées, en partenariat avec l’Association Jurassienne d’Aide aux Familles d’Enfants atteints de Cancer (AJAFEC). L’objectif est de récolter des fonds pour la recherche en oncologie pédiatrique. « Malheureusement, le cancer pédiatrique n’est pas assez vendeur. Il n’y a pas assez d’enfants malades pour donner l’envie à la pharmaceutique de développer des traitements », déplore Line Aubry, l’une des organisatrices de la marche. Un montant de 10'000 francs est espéré.

Les marcheurs s’apprêtent donc à suer pour la bonne cause, et la symbolique est forte. « En comparaison avec un enfant qui se bat contre le cancer, un marathon, ce n’est rien ! La maladie ne s’arrête pas la nuit. Ces cinquante kilomètres sont un défi et permettront aussi de réfléchir à tout cela. Ils doivent donner l’envie de se battre », clame Line Aubry.

A noter aussi qu’un repas concocté par la confrérie prévôtoise des Loitche-Potches sera proposé le samedi à midi à la Sociét’halle de Moutier, dans le cadre de la Semaine du Goût. Détails et inscriptions ici. /rch